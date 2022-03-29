Польша — Швеция: Левандовски с пенальти вывел поляков вперёд

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша) в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречаются сборные Польши и Швеции.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте пенальти в ворота сборной Швеции реализовал нападающий Роберт Левандовски.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Швеция.
Победитель данной пары выйдет на чемпионат мира в Катаре. Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19).
В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.
- 29 марта 2022
-
23:24
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:24
-
22:20
-
22:18
-
22:02
-
21:57
-
21:51
-
21:43
-
21:37
-
21:26
-
21:25
-
21:14
-
21:12
-
20:56
-
20:56
-
20:50
-
20:49
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:19
-
20:09
-
20:03
-
20:03