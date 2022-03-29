Фанаты освистали Магуайра во время матча Англия — Кот-д’Ивуар на «Уэмбли»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр был освистан болельщиками во время товарищеского матча с национальной командой Кот-д’Ивуара, сообщает Daily Mail.



По информации источника, во время оглашения составов фанаты на «Уэмбли» начали свистеть, когда услышали фамилию игрока. Кроме того, в первые минуты матча каждое касание мяча защитником сопровождалось свистом с трибун.



В данный момент в матче Англия – Кот-д’Ивуар идёт второй тайм. Счёт – 2:0 в пользу команды «трёх львов». У англичан забили нападающие Олли Уоткинс и Рахим Стерлинг.



Гарри Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед». 29-летний защитник вызывается в сборную Англии с 2017 года. За это время он успел провести 41 матч, в котором забил шесть мячей.

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