Сборная Англии разгромила Кот-д'Ивуар в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Англии встречалась с командой Кот-д'Ивуара. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской сборной со счётом 3:0.



На 30-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Англии Олли Уоткинс. Результативную передачу отдал форвард Рахим Стерлинг. На 40-й минуте ивуарийский защитник Серж Орье получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Через 5 минут Стерлинг упрочил преимущество английской команды, забив гол после передачи полузащитника Джека Грилиша. Третий гол забил защитник сборной Англии Тайрон Мингз.



Напомним, сборная Англии заняла 1-е место в группе I отбора чемпионата мира и вышла в финальную стадию турнира. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.