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Сборная Англии разгромила Кот-д'Ивуар в товарищеском матче

Сборная Англии разгромила Кот-д'Ивуар в товарищеском матче
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В товарищеском матче сборная Англии встречалась с командой Кот-д'Ивуара. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и завершилась победой английской сборной со счётом 3:0.

На 30-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Англии Олли Уоткинс. Результативную передачу отдал форвард Рахим Стерлинг. На 40-й минуте ивуарийский защитник Серж Орье получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. Через 5 минут Стерлинг упрочил преимущество английской команды, забив гол после передачи полузащитника Джека Грилиша. Третий гол забил защитник сборной Англии Тайрон Мингз.

Напомним, сборная Англии заняла 1-е место в группе I отбора чемпионата мира и вышла в финальную стадию турнира. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК
Англия
Окончен
3 : 0
Кот-д'Ивуар
1:0 Уоткинс – 30'   2:0 Стерлинг – 45'   3:0 Мингз – 90+3'
Удаления: нет / Орье – 40'
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