Матч Польша — Швеция прервали на несколько минут из-за проблем со светом на стадионе

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша) в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречаются сборные Польши и Швеции.



Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», во время матча на стадионе начались проблемы с освещением, из-за чего игра была прервана на несколько минут, но потом судья возобновил встречу.



В данный момент в матче Польша – Швеция заканчивается второй тайм. Счёт – 2:0 в пользу хозяев, забили нападающий Роберт Левандовски и полузащитник Пётр Зелиньски.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Польша — Швеция.



Победитель данной пары выйдет на чемпионат мира в Катаре. Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19).



В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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