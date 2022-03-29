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Польша обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре

Польша обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре
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Сегодня, 29 марта, на стадионе «Шлёнск» в Хожуве (Польша) в финальном матче в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года встречались сборные Польши и Швеции. Хозяева одержали победу — 2:0.

На 49-й минуте пенальти в ворота сборной Швеции реализовал нападающий Роберт Левандовски. На 72-й минуте преимущество национальной команды Польши удвоил полузащитник Пётр Зелиньски.

Таким образом, сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

ЧМ-2022 - Европа. Плей-офф - Финал
29 марта 2022, вторник. 21:45 МСК
Польша
Окончен
2 : 0
Швеция
1:0 Левандовски – 49' (пен)   2:0 Зелиньски – 72'
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