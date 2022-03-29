Италия победила Турцию в товарищеском матче, Германия сыграла вничью с Нидерландами

Сегодня, 29 марта, на стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье в рамках товарищеского матча встречались сборные Турции и Италии. Гости одержали победу – 3:2.



На 4-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Дженгиз Ундер, ему ассистировал Энес Унал. На 35-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Италии Бриан Кристанте, голевой пас отдал Кристиано Бираги. Через четыре минуты итальянский форвард Джакомо Распадори вывел свою команду вперёд, передачу оформил Сандро Тонали.



На 69-й минуте после передачи Бираги Распадори сделал дубль. На 83-й минуте турецкий форвард Сердар Дурсун отыграл один мяч, результативным пасом отметился Чаглар Сёюнджю.



В другом товарищеском матче встречались национальные команды Нидерландов и Германии. Встреча прошла на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Игра завершилась вничью – 1:1.



В добавленное к первому тайму время забил форвард сборной Германии Томас Мюллер. На 68-й минуте нападающий Нидерландов Стивен Бергвейн сравнял счёт, ассистировал ему Дензел Думфрис.