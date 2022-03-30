Дубль Мбаппе помог сборной Франции разгромить ЮАР
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В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду ЮАР. Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 23-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе. На 33-й минуте форвард Оливье Жиру упрочил преимущество французской команды в счёте.
На 76-й минуте главный арбитр матча назначил пенальти в ворота сборной ЮАР, который успешно реализовал Мбаппе. На 81-й минуте четвёртый безответный мяч в ворота ЮАР отправил форвард Виссам Бен-Йеддер. Через 3 минуты гости остались в меньшинстве — с поля был удалён полузащитник Хулисо Мудау. В компенсированное время встречи хавбек сборной Франции Маттео Гендузи установил итоговый счёт.
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