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Автор дубля в ворота Македонии Бруну Фернандеш высказался о выходе Португалии на ЧМ-2022

Автор дубля в ворота Македонии Бруну Фернандеш высказался о выходе Португалии на ЧМ-2022
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Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал выход национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Главное, что мы добились своей цели. У Португалии были матчи и получше, но этот выделяется, потому что дал нам путёвку на чемпионат мира.

Для меня главное — помогать команде. Я в ней не для того, чтобы забивать, а для того, чтобы помогать. Если получается забить – отлично, но я не думаю только об этом.

Я стабилен в сборной, вероятно, потому, что исполняю требования тренера», — цитирует Фернандеша Record.

Напомним, в финальном матче отбора на ЧМ-2022 Португалия победила Северную Македонию (2:0). Дубль в игре оформил Бруну Фернандеш.

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