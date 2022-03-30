Ибрагимович — о непопадании сборной Швеции на ЧМ-2022: мы разочарованы и подавлены

40-летний нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал поражение национальной команды в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022 с Польшей (0:2), а также высказался по поводу своего будущего в сборной.



«Мы разочарованы, подавлены. Но это нормально, когда проигрываешь. Все хотят выступить на чемпионате мира, пережить эти эмоции. К сожалению, сейчас этого сделать не получится.



Надеюсь, что продолжу играть в сборной Швеции. Пока я здоров, способен играть и помогать команде, хочу выступать за сборную. Был ли это мой последний матч? Точного ответа на этот вопрос сейчас нет», — приводит слова Ибрагимовича Aftonbladet.

Сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир.