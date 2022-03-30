Фернанду Сантуш: я уже выиграл два турнира вместе со сборной и хочу победить ещё в одном

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0) и выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.
«Я уже выиграл два турнира вместе со сборной и хочу победить ещё в одном. Благодарю своих подопечных за проявленный профессионализм, также хочу поблагодарить фанатов, поддержку которых мы чувствовали. Мы победили заслуженно, соперник нам ничего не смог противопоставить. К счастью, наш народ сможет наблюдать за нами на чемпионате мира», – цитирует наставника Record.
В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот. Затем Бруну Фернандеш оформил дубль. Пепе отобрал мяч, после этого Диогу Жота с левого фланга выполнил роскошный кросс в штрафную, откуда Бруну Фернандеш ударом в касание оформил дубль.
- 30 марта 2022
-
00:54
-
00:39
-
00:38
-
00:32
-
00:28
-
00:22
-
00:17
-
00:09
- 29 марта 2022
-
23:57
-
23:54
-
23:45
-
23:42
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:34
-
23:24
-
23:21
-
23:08
-
22:58
-
22:57
-
22:56
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:41
-
22:34
-
22:24
-
22:20
-
22:18
-
22:02
-
21:57
-
21:51
-
21:43
-
21:37