Фернанду Сантуш: я уже выиграл два турнира вместе со сборной и хочу победить ещё в одном

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победу над Северной Македонией (2:0) и выход на чемпионат мира 2022 года, который пройдёт в Катаре.

«Я уже выиграл два турнира вместе со сборной и хочу победить ещё в одном. Благодарю своих подопечных за проявленный профессионализм, также хочу поблагодарить фанатов, поддержку которых мы чувствовали. Мы победили заслуженно, соперник нам ничего не смог противопоставить. К счастью, наш народ сможет наблюдать за нами на чемпионате мира», – цитирует наставника Record.

В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот. Затем Бруну Фернандеш оформил дубль. Пепе отобрал мяч, после этого Диогу Жота с левого фланга выполнил роскошный кросс в штрафную, откуда Бруну Фернандеш ударом в касание оформил дубль.