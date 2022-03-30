Манчини прокомментировал победу Италии над Турцией в товарищеском матче

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу команды над Турцией (3:2) в товарищеской игре.



«Эта встреча не имела никакого турнирного значения. Но, выходя на поле, нужно выкладываться на сто процентов, даже если у тебя не самое хорошее настроение. Я остался доволен игрой молодых ребят. Даже пропустив быстрый гол, они не опустили руки. Да, мы не попали на чемпионат мира в Катаре. Это сожаление будет с нами как минимум до конца года. Я рад, что сегодня команда показала характер», — цитирует Манчини Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Напомним, сборная Италии не смогла пробиться на чемпионат мира в Катаре, проиграв стыковой матч Северной Македонии со счётом 0:1.



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