Килиан Мбаппе установил рекорд в сборной Франции

Нападающий Килиан Мбаппе установил рекорд в национальной команде Франции, сообщается в «твиттере» OptaJean. В товарищеском матче со сборной ЮАР он оформил дубль.

Сообщается, Мбаппе стал первым французом в XXI веке, который забивал минимум два мяча за сборную в пяти играх подряд.

Напомним, сборная Франции разгромила ЮАР в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года. За это время французский нападающий принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола. В составе команды он выиграл чемпионат мира в 2018 году, победив в решающем матче турнира национальную команду Хорватии.