Защитник сборной Португалии Мендеш высказался о выходе команды на ЧМ-2022

Защитник сборной Португалии Нуну Мендеш поделился эмоциями после победы национальной команды над Северной Македоний (2:0) в финальном стыковом матче отбора ЧМ-2022.



«Мы безумно счастливы. Очень хотели выиграть, нам это удалось, и мы на чемпионате мира, а это самое главное. Считаю, что мы не были фаворитами «стыков». После матча с Сербией нам было грустно, что мы не пробились на чемпионат мира напрямую, но команда смогла сплотиться. Именно это проложило путь к сегодняшнему результату», — цитирует Мендеша официальный сайт УЕФА со ссылкой на SporTV.



Сборная Португалии квалифицировалась на ЧМ в шестой раз подряд. В последний раз португальцы пропускали этот турнир в 1998 году.



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