Левандовски: у сборной Польши было много проблем перед игрой со Швецией

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски прокомментировал выход в финальную стадию ЧМ-2022. В решающем матче отбора сборная Польши обыграла сборную Швеции со счётом 2:0.

«У нас было много проблем перед этим матчем. Многие наши игроки были травмированы, включая меня. У меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать. Я горд и счастлив. Было нелегко. Я имею в виду это давление. Хотя я бил много пенальти в своей карьере, это было трудно. Я знал, что на меня смотрит так много людей. Знал, что этот момент будет иметь огромное значение. В ту минуту было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось», — приводит слова польского форварда официальный сайт УЕФА.

В этой встрече Левандовски забил один гол, реализовав пенальти на 49-й минуте.