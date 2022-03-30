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Полузащитник Камеруна Ондуа поедет на ЧМ. Ранее он хотел играть за сборную России

Полузащитник Камеруна Ондуа поедет на ЧМ. Ранее он хотел играть за сборную России
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который хотел играть за сборную России, в итоге поедет на чемпионат мира в Катар.

В первом матче, который Камерун проиграл Алжиру (0:1), Ондуа сыграл шесть минут. Во второй игре, в которой камерунцы одержали победу в дополнительное время (2:1), Гаэль отыграл 111 минут. В двух матчах полузащитник не отметился результативными действиями. Камерун последний раз участвовал в чемпионате мира в 2014 году.

В России 26-летний полузащитник успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл в 20 встречах за «Ганновер-96», в которых не сумел отметиться результативными действиями.

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