Полузащитник Камеруна Ондуа поедет на ЧМ. Ранее он хотел играть за сборную России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа, который хотел играть за сборную России, в итоге поедет на чемпионат мира в Катар.



В первом матче, который Камерун проиграл Алжиру (0:1), Ондуа сыграл шесть минут. Во второй игре, в которой камерунцы одержали победу в дополнительное время (2:1), Гаэль отыграл 111 минут. В двух матчах полузащитник не отметился результативными действиями. Камерун последний раз участвовал в чемпионате мира в 2014 году.



В России 26-летний полузащитник успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». В нынешнем розыгрыше второй немецкой Бундеслиги хавбек сыграл в 20 встречах за «Ганновер-96», в которых не сумел отметиться результативными действиями.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме Сборная Камеруна на 124-й минуте вырвала победу у Алжира и вышла на ЧМ-2022