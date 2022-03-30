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Дубль Ришарлисона помог Бразилии разгромить Боливию в отборе ЧМ-2022

Дубль Ришарлисона помог Бразилии разгромить Боливию в отборе ЧМ-2022
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Боливии принимала Бразилию. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес». Победу одержали гости — 4:0.

Счёт на 24-й минуте открыл Лукас Пакета, которому ассистировал Бруно Гимарайнс. На 45-й минуте преимущество бразильцев удвоил Ришарлисон. На 66-й минуте в составе сборной Бразилии отличился Бруно Гимарайнс. Ассист на счету Пакета. На 90-й минуте дубль оформил Ришарлисон.

Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Команда одержала третью победу подряд. В 17 матчах у бразильцев 14 побед и три ничьи. Боливия заняла итоговую девятую строчку. В их активе 15 баллов.

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ЧМ-2022 - Южная Америка. Южная Америка. 18-й тур
30 марта 2022, среда. 02:30 МСК
Боливия
Окончен
0 : 4
Бразилия
0:1 Пакета – 24'   0:2 Ришарлисон – 45'   0:3 Гимарайнс – 66'   0:4 Ришарлисон – 90+1'
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