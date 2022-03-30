Дубль Ришарлисона помог Бразилии разгромить Боливию в отборе ЧМ-2022

Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Боливии принимала Бразилию. Встреча состоялась в Ла-Пасе на стадионе «Эрнандо Силес». Победу одержали гости — 4:0.



Счёт на 24-й минуте открыл Лукас Пакета, которому ассистировал Бруно Гимарайнс. На 45-й минуте преимущество бразильцев удвоил Ришарлисон. На 66-й минуте в составе сборной Бразилии отличился Бруно Гимарайнс. Ассист на счету Пакета. На 90-й минуте дубль оформил Ришарлисон.



Сборная Бразилии осталась на первом месте в турнирной таблице, набрав 45 очков. Команда одержала третью победу подряд. В 17 матчах у бразильцев 14 побед и три ничьи. Боливия заняла итоговую девятую строчку. В их активе 15 баллов.



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