Перу обыграла Парагвай и выступит в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
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Завершился матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором сборная Перу принимала Парагвай. Встреча состоялась в Лиме на стадионе «Насьональ». Победу одержали хозяева — 2:0.
Счёт на 5-й минуте открыл Джанлука Лападула, которому ассистировал Кристиан Куэва. На 42-й минуте преимущество хозяев поля увеличил полузащитник Йосимар Йотун.
Благодаря этой победе сборная Перу заняла итоговое пятое место, набрав 24 очка. Теперь перуанцам предстоит сыграть в межконтинентальном плей-офф с победителем матча ОАЭ — Австралия. А сборная Парагвая заняла итоговую восьмую строчку. На их счету 16 баллов после 18 матчей.
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