Гарет Саутгейт – о поведении болельщиков по отношению к Магуайру: думаю, это было шуткой

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поведение болельщиков во время товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром (3:0). Фанаты англичан освистали защитника команды Гарри Магуайра.
«Думаю, это было шуткой, абсолютной шуткой. Его сегодняшнее выступление было феноменальным. Я не понял, почему это произошло. Полагаю, что если вы спросите некоторых болельщиков, почему они это делают, те не смогут ответить. Это становится менталитетом толпы. Я вижу, что не все так делают, но мы либо вместе, либо нет.
Магуайр выступает на высоком уровне. На мой взгляд, он также лучший центральный защитник в своем клубе. Где это всё начинается или подпитывается, я не знаю. Это нелепо. Каждый раз, когда он выходит на поле, его действия анализируются до смерти. Я не могу припомнить игрока, на которого обращали бы столько же внимания», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.
Напомним, матч сборных Англии и Кот-д'Ивуара проходил вчера, 29 марта, и завершился победой англичан со счётом 3:0. Голами отметились Олли Уоткинс, Рахим Стерлинг и Тайрон Мингз.
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