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Малкин – рекордсмен НХЛ, Польша вышла на ЧМ-2022, обыграв Швецию. Главное к утру

Малкин – рекордсмен НХЛ, Польша вышла на ЧМ-2022, обыграв Швецию. Главное к утру
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Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом НХЛ, Польша прошла Швецию в стыках к ЧМ-2022 и вышла на мундиаль, а РФС не рассматривает уход в Азиатскую конфедерацию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Малкин стал рекордсменом по количеству голевых передач в НХЛ среди россиян.
  2. Польша обыграла Швецию и вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
  3. В РФС не рассматривают вариант с уходом в Азиатскую конфедерацию в случае бана от УЕФА.
  4. Португалия обыграла Северную Македонию и вышла на чемпионат мира в Катаре.
  5. Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами, обыграв американца Бруксби.
  6. Гол Капризова и передача Куликова помогли «Миннесоте» обыграть «Филадельфию».
  7. Стали известны 27 из 32 участников ЧМ-2022.
  8. Сборная Аргентины в добавленное время упустила победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022.
  9. Криштиану Роналду отреагировал на выход сборной Португалии на ЧМ-2022.
  10. Zone Coverage — о Капризове: можем ли мы говорить о нём как о суперзвезде здесь и сейчас?
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