Малкин – рекордсмен НХЛ, Польша вышла на ЧМ-2022, обыграв Швецию. Главное к утру

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин стал рекордсменом НХЛ, Польша прошла Швецию в стыках к ЧМ-2022 и вышла на мундиаль, а РФС не рассматривает уход в Азиатскую конфедерацию. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».