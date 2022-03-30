Главный тренер Македонии: мы на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе

Главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски прокомментировал поражение от Португалии (0:2) в рамках отбора на чемпионат мира.
«Поздравляем Португалию с победой и выходом на чемпионат мира. Я доволен своими игроками. Мы должны гордиться ребятами за то, что они сделали с сентября по сегодняшний день. Они обладают большим потенциалом и талантом и находятся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.
В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот. Затем Бруну Фернандеш оформил дубль. Пепе отобрал мяч, после этого Диогу Жота с левого фланга выполнил роскошный кросс в штрафную, откуда Бруну Фернандеш ударом в касание оформил дубль.
- 30 марта 2022
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