Главный тренер Македонии: мы на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе

Главный тренер сборной Северной Македонии Благойя Милевски прокомментировал поражение от Португалии (0:2) в рамках отбора на чемпионат мира.

«Поздравляем Португалию с победой и выходом на чемпионат мира. Я доволен своими игроками. Мы должны гордиться ребятами за то, что они сделали с сентября по сегодняшний день. Они обладают большим потенциалом и талантом и находятся на пути к тому, чтобы приблизиться к лучшим сборным в Европе», — цитирует наставника пресс-служба УЕФА.

В эпизоде с первым голом Стефан Ристовски грубо ошибся в поперечной передаче на своей половине, Бруну перехватил мяч, далее отыгрался с Криштиану Роналду, а в завершении Фернандеш нанёс прицельный удар в угол ворот. Затем Бруну Фернандеш оформил дубль. Пепе отобрал мяч, после этого Диогу Жота с левого фланга выполнил роскошный кросс в штрафную, откуда Бруну Фернандеш ударом в касание оформил дубль.