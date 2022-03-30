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Тренер сборной Польши Михневич прокомментировал выход на чемпионат мира

Тренер сборной Польши Михневич прокомментировал выход на чемпионат мира
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал выход на чемпионат мира.

«Особенный вечер не только для меня, но и для всего польского футбола. Не будем забывать, что для многих наших ребят это был последний шанс сыграть на чемпионате мира. Я очень рад, что мы этот шанс не упустили. Действительно замечательный вечер», — цитирует Михневича пресс-служба УЕФА.

Сборная Польши вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а национальная команда Швеции пропустит турнир.

Напомним, в групповом отборочном этапе к ЧМ-2022 сборная Швеции выступала в группе B, где заняла второе место, набрав 15 очков в 8 матчах и пропустив вперёд лишь Испанию (19). В полуфинале шведы обыграли сборную Чехии. Польша вышла в финал отбора на мундиаль напрямую, так как сборная России была исключена из всех международных турниров.

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