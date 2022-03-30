Видеообзор разгромной победы сборной Испании в матче с Исландией

В товарищеском матче сборная Испании принимала национальную команду Исландии. Встреча прошла на стадионе «Риасор» в Ла-Корунье (Испания) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 36-й минуте встречи счёт открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората. Через 3 минуты главный арбитр назначил пенальти в ворота исландской команды, который успешно реализовал Мората. На 47-й минуте испанский полузащитник Йереми Пино довёл счёт до разгромного. На 61-й и 72-й минуте дубль оформил хавбек сборной Испании Пабло Сарабия.



Напомним, сборная Испании заняла 1-е место в турнирной таблице группы В отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира. Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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