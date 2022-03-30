Видеообзоры побед сборных Италии и Бельгии в товарищеских матчах

На стадионе «Конья Бююкшехир» в Конье в рамках товарищеского матча встречались сборные Турции и Италии. Гости одержали победу – 3:2.



На 4-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Дженгиз Ундер, ему ассистировал Энес Унал. На 35-й минуте ответный мяч забил хавбек сборной Италии Бриан Кристанте, голевой пас отдал Кристиано Бираги. Через четыре минуты итальянский форвард Джакомо Распадори вывел свою команду вперёд, передачу оформил Сандро Тонали.



На 69-й минуте после передачи Бираги Распадори сделал дубль. На 83-й минуте турецкий форвард Сердар Дурсун отыграл один мяч, результативным пасом отметился Чаглар Сёюнджю.



В другом товарищеском матче сборная Бельгии обыграла национальную команду Буркина-Фасо. Встреча, прошедшая на стадионе «Констант ван ден Сток» в Брюсселе (Бельгия), завершилась со счётом 3:0.



Голы за сборную Бульгии забили футболисты Ханс Ванакен, Леандро Троссард и Кристиан Бентеке.

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