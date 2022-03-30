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«Валенсия» готова продать Гедеша за € 40 млн

«Валенсия» готова продать Гедеша за € 40 млн
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Руководство «Валенсии» установило сумму, за которую согласно расстаться с Гонсалу Гедешом. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, испанский клуб хочет получить за Гонсалу около € 40 млн. На футболиста претендует «Рома». Ранее сообщалось, что римляне могут обменять на Гедеша своего нападающего Карлеса Переса. В подписании португальца заинтересован и главный тренер «волков» Жозе Моуринью.

Гедеш выступает за «Валенсию» на постоянной основе с 2018 года, куда перешёл из «Пари Сен-Жермен» за € 40 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В текущем сезоне Ла Лиги Гедеш провёл 28 игр, в которых забил 11 мячей и отдал 5 голевых передач, а также получил две жёлтые карточки.

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