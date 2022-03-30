Карло Анчелотти заразился коронавирусом

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заразился коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.



62-летний итальянский специалист прошёл тестирование на коронавирус, результат теста оказался положительным.

Напомним, Анчелотти возглавил «Реал» в прошлом году. Ранее специалист уже тренировал мадридский клуб с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

«Реал» в 29 матчах набрал 66 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022.