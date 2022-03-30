Дешам не исключил попадания Жиру в сборную Франции на ЧМ-2022
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о шансах нападающего «Милана» Оливье Жиру на попадание в национальную команду на чемпионат мира 2022 года в Катаре.
«Я поговорил с Оливье о настоящем, как и со многими другими игроками. Что касается будущего, я ничего пока не знаю. Всё будет зависеть от множества факторов. Оливье подтвердил на поле, что способен забивать за сборную Франции. Посмотрим, что будет в июне. Стиль Жиру нам давно известен. Он полезен для команды. Оливье обладает необходимым голевым чутьём. Даже когда он не забивает, он играет важную роль», — приводит слова Дешама TF1.
Напомним, сборная Франции заняла 1-е место в турнирной таблице группы D отбора ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.
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