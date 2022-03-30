Экс-вратарь «Сатурна» Кински: жаль российских спортсменов, но моё мнение в меньшинстве

Бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински поделился мнением о политической ситуации и поддержал российских спортсменов, отстранённых от международных турниров.



«Не знаю, что там происходит, знаю лишь, что российским спортсменам сейчас очень тяжело. Мне очень жаль, но я не могу предсказать, как это будет развиваться и сколько продлится. Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно.



Спорт не должен быть замешан в эту ситуацию, но получается наоборот. И так получается, что моё мнение — в большом-большом меньшинстве. Люди, которые имеют огромное влияние на спорт, придерживаются другого мнения. И с этим ничего не поделать. Всё это делается для того, чтобы навредить России, мне очень жаль русских спортсменов, соревнования без них — это не то», — приводит слова Кински «РБ Спорт».

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