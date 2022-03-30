Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом

«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом
Комментарии

Руководство «Фиорентины» хочет продать нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает La Repubblica Firenze.

По информации источника, летом флорентийский клуб вновь попытается продать форварда. «Фиалки» также рассматривают вариант с разрывом контракта с Александром, но боссы клуба понимают, что это невыгодно.

Ранее Александр Кокорин расстался с моделью Викторией Одинцовой.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.

Новость по теме
Агент Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022