«Фиорентина» попытается продать Кокорина летом
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Руководство «Фиорентины» хочет продать нападающего Александра Кокорина. Об этом сообщает La Repubblica Firenze.
По информации источника, летом флорентийский клуб вновь попытается продать форварда. «Фиалки» также рассматривают вариант с разрывом контракта с Александром, но боссы клуба понимают, что это невыгодно.
Ранее Александр Кокорин расстался с моделью Викторией Одинцовой.
Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в шести матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Кокорин стал футболистом итальянского клуба в январе 2021 года, перейдя из московского «Спартака» за € 4,5 млн. Действующее соглашение между «Фиорентиной» и Александром Кокориным истекает летом 2024 года.
Новость по темеАгент Александра Кокорина рассказал о состоянии игрока
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