Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе отказался от участия в церемонии жеребьёвки ЧМ-2022

Килиан Мбаппе отказался от участия в церемонии жеребьёвки ЧМ-2022
Комментарии

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе отклонил приглашение принять участие в жеребьёвке группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает L'Equipe. Церемония состоится 1 апреля.

По информации источника, представители Катара договорились с Федерацией футбола Франции (FFF) о приезде Мбаппе, однако сам футболист отказался от приглашения, сославшись на то, что не является капитаном национальной команды.

Напомним, на данный момент определены 27 из 32 участников предстоящего мундиаля, а именно: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия, Швейцария, Аргентина, Бразилия, Эквадор, Уругвай, Гана, Марокко, Сенегал, Камерун, Тунис, Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Канада. Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Новость по теме
ФИФА представила официальный мяч ЧМ-2022 в Катаре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022