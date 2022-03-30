Суарес превзошёл достижение Месси и стал лучшим южноамериканским бомбардиром в отборах ЧМ
Поделиться
В матче 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Чили принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго (Чили) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Один из голов в этой встрече забил уругвайский нападающий Луис Суарес. Этот гол стал для форварда 29-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Благодаря этому Суарес стал лучшим бомбардиром из Южной Америки в истории отборов ЧМ, побив рекорд, установленный нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси, на счету которого 28 голов в отборочных играх.
Напомним, сборная Уругвая заняла 3-е место в южноамериканском отборе ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.
Комментарии
- 30 марта 2022
-
16:04
-
15:48
-
15:44
-
15:17
-
15:11
-
14:59
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:18
-
14:09
-
13:58
-
13:56
-
13:47
-
13:43
-
13:35
-
13:17
-
12:57
-
12:55
-
12:47
-
12:40
-
12:29
-
12:05
-
11:56
-
11:49
-
11:47
-
11:43
-
11:22
-
11:15
-
10:56
-
10:53
-
10:49
-
10:44
-
10:35
Партнерский контент