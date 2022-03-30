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Суарес превзошёл достижение Месси и стал лучшим южноамериканским бомбардиром в отборах ЧМ

Суарес превзошёл достижение Месси и стал лучшим южноамериканским бомбардиром в отборах ЧМ
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В матче 18-го тура южноамериканского отбора чемпионата мира 2022 года сборная Чили принимала национальную команду Уругвая. Встреча прошла на стадионе «Сан-Карлос де Апочиндо» в Сантьяго (Чили) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

Один из голов в этой встрече забил уругвайский нападающий Луис Суарес. Этот гол стал для форварда 29-м в отборочных матчах к чемпионатам мира. Благодаря этому Суарес стал лучшим бомбардиром из Южной Америки в истории отборов ЧМ, побив рекорд, установленный нападающим национальной команды Аргентины Лионелем Месси, на счету которого 28 голов в отборочных играх.

Напомним, сборная Уругвая заняла 3-е место в южноамериканском отборе ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

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