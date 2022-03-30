В «Спартаке» рассказали о скором возвращении Перейры в Москву из сборной Люксембурга

Пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник сборной Люксембурга Кристофер Мартинс Перейра скоро вернётся в расположение московской команды.
«Всё по плану: вчера Перейра сыграл за сборную, сегодня вернётся в Москву и в ближайшее время приступит к подготовке к дерби с «Локомотивом», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину в пресс-службе московского клуба.
Напомним, арендное соглашение Перейры со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2022 года и предполагает возможность приоритетного выкупа игрока. В случае активации этого пункта контракт Перейры с московским клубом будет рассчитан до лета 2027 года. Права на игрока в данный момент принадлежат «Янг Бойз».
Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Спартак» состоится 2 апреля на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:30 мск.
- 30 марта 2022
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