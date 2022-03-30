Эдинсон Кавани получил травму в матче отбора ЧМ-2022 с Чили

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани получил травму в матче 18-го тура южноамериканского отбора ЧМ-2022 с Чили (2:0).



Кавани получил повреждение в первом тайме и был заменён на 29-й минуте встречи. Вместо 35-летнего футболиста на поле вышел форвард Луис Суарес. Уходя на скамейку запасных, Кавани держался за правую голень.



В нынешнем сезоне Кавани принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Действующий контракт уругвайского футболиста с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона-2021/2022.



Напомним, национальная команда Уругвая заняла 3-е место в южноамериканском отборе ЧМ-2022 и вышла в финальную стадию турнира.

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