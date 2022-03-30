Ал. Мостовой: шансы сборной России выйти на чемпионат мира были выше, чем у поляков

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о результатах стыковых матчей к чемпионату мира по футболу – 2022 в Катаре. Сборная Польши переиграла национальную команду Швеции со счётом 2:0.



«У сборной России было бы преимущество своего поля. Конечно, наши шансы были выше, чем у поляков. Мы видим, что почти все команды, за исключением этой итальянской катастрофы, вышли.



В принципе, вчера игра поляков и шведов тоже ничейная была, как я перед игрой и говорил. Счёт должен был быть 1:1. Но поляки за счёт своего поля смогли получить и пенальти, и во втором голе защитник испугался, а вратарь не вышел. У нас шансы были бы нормальными», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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