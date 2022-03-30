Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник сборной России Осипенко назвал самых сложных соперников в верховых единоборствах

Защитник сборной России Осипенко назвал самых сложных соперников в верховых единоборствах
Комментарии

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко назвал фамилии трёх нападающих, против которых сложнее всего играть в воздухе.

«Против каких нападающих сложнее всего играть в верховых единоборствах? Против Дзюбы, Азмуна, но он уже ушёл из Российской Премьер-Лиги. Наверное, ещё Деспотович», — рассказал Осипенко в видео, опубликованном пресс-службой ростовского клуба в «Телеграме».

33-летний Дзюба выступает в составе «Зенита». В нынешнем сезоне на счету нападающего 12 голов и 10 результативных передач в 31 матче.

27-летний Азмун был футболистом клуба из Санкт-Петербурга до 30 января. Сейчас иранский нападающий выступает в составе немецкого «Байера». В 23 матчах за «Зенит» в текущем сезоне Азмун забил 10 голов и отдал три результативных паса партнёрам.

30-летний Деспотович начинал сезон в «Рубине», но в зимнее трансферное окно перешёл в тульский «Арсенал». В 15 матчах нынешнего сезона на счету сербского форварда четыре результативных действия (2+2).

Новость по теме
Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022