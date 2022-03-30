Защитник сборной России Осипенко назвал самых сложных соперников в верховых единоборствах

Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко назвал фамилии трёх нападающих, против которых сложнее всего играть в воздухе.



«Против каких нападающих сложнее всего играть в верховых единоборствах? Против Дзюбы, Азмуна, но он уже ушёл из Российской Премьер-Лиги. Наверное, ещё Деспотович», — рассказал Осипенко в видео, опубликованном пресс-службой ростовского клуба в «Телеграме».



33-летний Дзюба выступает в составе «Зенита». В нынешнем сезоне на счету нападающего 12 голов и 10 результативных передач в 31 матче.



27-летний Азмун был футболистом клуба из Санкт-Петербурга до 30 января. Сейчас иранский нападающий выступает в составе немецкого «Байера». В 23 матчах за «Зенит» в текущем сезоне Азмун забил 10 голов и отдал три результативных паса партнёрам.



30-летний Деспотович начинал сезон в «Рубине», но в зимнее трансферное окно перешёл в тульский «Арсенал». В 15 матчах нынешнего сезона на счету сербского форварда четыре результативных действия (2+2).

Новость по теме Матиас Норманн: не хочу возвращаться в Россию