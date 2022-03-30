Балотелли: в Италии обо мне вспоминают только тогда, когда сборная проигрывает

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли прокомментировал вылет сборной Италии из стыков к чемпионату мира – 2022 в Катаре.



«Мне больно, но не из-за того, что я не был вызван в сборную на матчи с Северной Македонией или Турцией. Чемпионат мира в декабре, и я мог бы быть частью национальной команды там. Я думаю, что у меня был шанс и я потерял большую возможность. Очень плохо не увидеть Италию на чемпионате мира.



Обо мне вспоминают только тогда, когда Италия проигрывает. Сейчас легко говорить, что меня не хватило, потому что до матча обо мне никто не думал», — цитирует Балотелли Sky Sport Italia.



Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года.

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