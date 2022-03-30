Президент Ла Лиги не верит, что «Барселона» сможет подписать звёздного игрока летом

Президент чемпионата Испании (Ла Лиги) Хавьер Тебас выразил сомнение, что «Барселона» сможет подписать звёздного игрока в летнее трансферное окно.

«Прежде чем они смогут это сделать, нужно сделать много шагов, и в «Барселоне» знают, что они из себя представляют сейчас», — приводит слова Тебаса Football Espana.



В 28 матчах чемпионата Испании «Барселона» набрала 54 очка и занимает в турнирной таблице третье место. Команда Хави отстаёт от идущей второй «Севильи» на три очка, но также имеет матч в запасе.



В Лиге Европы «Барселона» в четвертьфинале турнира сыграет с «Айнтрахтом».

«Барселона» разгромила «Реал» в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги:

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