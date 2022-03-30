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«Уфа» объявила о расторжении контракта с грузинским защитником Табидзе

«Уфа» объявила о расторжении контракта с грузинским защитником Табидзе
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Защитник Джемал Табидзе и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба башкирского клуба в телеграм-канале.

Ранее грузинский футболист попрощался с болельщиками клуба в одной из соцсетей.

26-летний Табидзе долгое время восстанавливался после травмы, которая не позволила ему ни разу выйти на поле в нынешнем сезоне. В России грузинский защитник также играл за «Урал». В «Уфу» Табидзе перешёл из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за башкирский клуб Табидзе провёл 91 матч, забил гол и отдал три результативные передачи.

Контракт Табидзе истекал в конце сезона. «Уфа» поблагодарила футболиста за совместную работу и пожелала успехов в продолжении карьеры.

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