Анатолия Тимощука лишили звания «Почётный гражданин Луцка»
Поделиться
Депутаты Луцкого городского совета лишили тренера «Зенита» Анатолия Тимощука звания «Почётный гражданин города Луцка», сообщает пресс-служба органа власти. За это решение проголосовали 35 депутатов.
Решение обусловлено тем, что Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по поводу военной спецоперации России и не остановил своё сотрудничество с «Зенитом». По мнению депутатов, таким сознательным выбором он дискредитирует высокое звание «Почётный гражданин города Луцка».
Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов. Таким образом украинская сторона отреагировала на то, что Тимощук продолжил работу в «Зените», несмотря на военную спецоперацию России на Донбассе.
Комментарии
- 30 марта 2022
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:40
-
18:25
-
18:23
-
18:18
-
18:07
-
18:00
-
17:45
-
17:38
-
17:32
-
17:17
-
17:13
-
17:00
-
16:46
-
16:34
-
16:34
-
16:19
-
16:13
-
16:04
-
15:48
-
15:44
-
15:17
-
15:11
-
14:59
-
14:56
-
14:45
-
14:41
-
14:38
-
14:18
-
14:09
-
13:58
-
13:56
-
13:47
Партнерский контент