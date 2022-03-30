Анатолия Тимощука лишили звания «Почётный гражданин Луцка»

Депутаты Луцкого городского совета лишили тренера «Зенита» Анатолия Тимощука звания «Почётный гражданин города Луцка», сообщает пресс-служба органа власти. За это решение проголосовали 35 депутатов.



Решение обусловлено тем, что Анатолий Тимощук не сделал ни одного публичного заявления по поводу военной спецоперации России и не остановил своё сотрудничество с «Зенитом». По мнению депутатов, таким сознательным выбором он дискредитирует высокое звание «Почётный гражданин города Луцка».



Ранее стало известно, что на Украине Тимощука лишили тренерской лицензии PRO, а также всех титулов. Таким образом украинская сторона отреагировала на то, что Тимощук продолжил работу в «Зените», несмотря на военную спецоперацию России на Донбассе.

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