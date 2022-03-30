Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Уфе» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с грузинским защитником Табидзе

В «Уфе» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с грузинским защитником Табидзе
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал расторжение контракта с грузинским защитником клуба Джемалом Табидзе.

«В июне у Табидзе в любом случае заканчивался контракт с «Уфой». Плюс травма и ещё определённые ситуации, поэтому решили заранее закончить наше сотрудничество. Но мы очень благодарны Джемалу, что мы долго-долго работали вместе. Табидзе вырос у нас как футболист. Мы желаем ему ещё большего спортивного роста и здоровья. Остаёмся близкими людьми», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

26-летний Табидзе долгое время восстанавливался после травмы, которая не позволила ему ни разу выйти на поле в нынешнем сезоне. В России грузинский защитник также играл за «Урал». В «Уфу» Табидзе перешёл из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за башкирский клуб Табидзе провёл 91 матч, забил гол и отдал три результативные передачи.

Новость по теме
«Уфа» объявила о расторжении контракта с грузинским защитником Табидзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022