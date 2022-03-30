В «Уфе» объяснили, почему решили расторгнуть контракт с грузинским защитником Табидзе

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал расторжение контракта с грузинским защитником клуба Джемалом Табидзе.
«В июне у Табидзе в любом случае заканчивался контракт с «Уфой». Плюс травма и ещё определённые ситуации, поэтому решили заранее закончить наше сотрудничество. Но мы очень благодарны Джемалу, что мы долго-долго работали вместе. Табидзе вырос у нас как футболист. Мы желаем ему ещё большего спортивного роста и здоровья. Остаёмся близкими людьми», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
26-летний Табидзе долгое время восстанавливался после травмы, которая не позволила ему ни разу выйти на поле в нынешнем сезоне. В России грузинский защитник также играл за «Урал». В «Уфу» Табидзе перешёл из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за башкирский клуб Табидзе провёл 91 матч, забил гол и отдал три результативные передачи.
- 30 марта 2022
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