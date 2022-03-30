Шамиль Газизов высказался о ситуации с легионерами в «Уфе»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с легионерами в клубе после ухода защитника Джемала Табидзе.



«Что касается остальных легионеров (помимо Табидзе. — Прим. «Чемпионата), пока всё нормально», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее защитник Джемал Табидзе и футбольный клуб «Уфа» расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. 26-летний Табидзе долгое время восстанавливался после травмы, которая не позволила ему ни разу выйти на поле в нынешнем сезоне. В России грузинский защитник также играл за «Урал». В «Уфу» Табидзе перешёл из бельгийского «Гента» в 2017 году. Всего за башкирский клуб Табидзе провёл 91 матч, забил гол и отдал три результативные передачи.

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