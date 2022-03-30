«ПСЖ» провёл первые переговоры с агентами нападающего «Аякса»
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Французский «ПСЖ» заинтересован в подписании нападающего «Аякса» Антони и уже провёл переговоры с представителями футболиста. Об этом сообщает Le10Sport.
По сведениям источника, желание подписать Антони выразили также «Барселона» и «Бавария».
22-летний Антони выступает за амстердамский клуб с 2020 года, перейдя из «Сан-Паулу» за € 15,75 млн. В нынешнем сезоне на счету бразильского футболиста 33 проведённых матча во всех турнирах, 12 забитых голов и 10 результативных передач.
Соглашение между Антони и «Аяксом» истекает в 2025 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 35 млн.
Ранее стало известно, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не рассматривает переход в «Барселону».
Новость по темеКилиан Мбаппе не рассматривает вариант с переходом в «Барселону»
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