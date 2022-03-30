Иранских женщин, которые хотели посетить матч отбора к ЧМ-22, облили перцовым баллончиком

Иранских женщин не пустили на матч отборочного турнира к чемпионату мира – 2022 между командами Ирана и Ливана (2:0) По прибытии на стадион охрана сначала отказала им во входе, а затем применила перцовый баллончик, чтобы разогнать толпу. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на ISNA.

По сведениям источника, около двух тысяч женщин приобрели билеты на матч, который проходил в столице Ирана Тегеране. Ранее власти страны разрешили женщинам посещать матчи на стадионе «Азади» в Тегеране, но оставалось неясным, снят ли запрет по всей стране.

В 2019 году ФИФА обещала наложить санкции на Иран, если они не разрешат женщинам посещать матчи. Директива ФИФА была принята после того, как молодая иранская девушка, которую судили за посещение футбольного матча, переодевшись в мужчину, совершила акт самосожжения около зала суда, боясь попадания в тюрьму.



Сообщается, что женщинам по-прежнему не разрешают посещать футбольные матчи в Иране. На видео в преддверии матча с Ираном сотни болельщиков местной сборной скандируют «у нас есть возражения», после того как им сказали, что они не могут войти.