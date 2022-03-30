Плющенко — о словах Родниной: футбол — номер один во всём мире и в России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию, депутата Госдумы РФ Ирины Родниной о российском футболе.



«Топ-три спорта: футбол, хоккей, фигурное катание. А конкретный рейтинг… Нужно поднимать статистику. Но знаю точно, что в прошлом году, когда был Гран-при в России и параллельно шло крупное соревнование по футболу, рейтинги фигурного катания были выше. Это факт. Но я бы не сказал, что фигурное катание — номер один. Думаю, конечно, футбол — это номер один как во всём мире, так и в нашей стране. Но фигурное катание спокойно входит в топ-три в России. Это однозначно», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

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