Апелляционный комитет РФС отклонил протест «Химок» по матчу с «Локомотивом»

Апелляционный комитет Российского футбольного союза рассмотрел протест «Химок» по матчу 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:3) и вынес следующее решение:
«Отказать в удовлетворении жалобы ФК «Химки» г. Химки на решение КДК РФС от 10 марта 2022 г. (в части протеста клуба по матчу чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2021/2022 гг. между командами «Локомотив» и «Химки», который состоялся 6 марта 2022 г.). Оставить решение КДК РФС от 10 марта 2022 года в силе».
Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Химки» (3:2) в стартовом составе железнодорожников на поле вышел Ян Кухта, перешедший из пражской «Славии» зимой. В последней игре за чешскую команду Кухта получил красную карточку и был отстранён на один матч.
- 30 марта 2022
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