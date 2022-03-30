Алаба уговаривает Гнабри перейти в «Реал». Серж хочет продлить контракт с «Баварией»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба уговаривает полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри перейти в испанский клуб. Об этом сообщает Bayern & Germany в «Твиттере».
По сведениям источника, австрийский футболист пытается воссоединиться с 26-летним Гнабри в «Реале». Ранее Алаба также играл за «Баварию», которую покинул свободным агентом в 2021 году.
Однако переговоры между «Реалом» и Гнабри называют «слабыми». Сам Серж предпочитает продление контракта с «Баварией», который истекает в 2023 году. Если соглашение не будет достигнуто, то немецкий клуб предпочтёт продать игрока.
В нынешнем сезоне в 36 матчах во всех турнирах Гнабри забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
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