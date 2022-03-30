Эмоционально и азартно прошла третья игра квиза «Чемпионат Brainboy»
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28 марта состоялась третья в этом году футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». В очередной раз показав высочайший уровень, золото завоевал коллектив «Штаб»! Серебро забирает команда «Остались в запасе», а бронзу — Major League, Suck It.
Также призы от Championat.com и Hard Rock Cafe получили команды, занявшие 4-е, 9-е, 17-е и 30-е места.
Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на следующих играх!
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