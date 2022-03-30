Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эмоционально и азартно прошла третья игра квиза «Чемпионат Brainboy»

Эмоционально и азартно прошла третья игра квиза «Чемпионат Brainboy»
Комментарии

28 марта состоялась третья в этом году футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». В очередной раз показав высочайший уровень, золото завоевал коллектив «Штаб»! Серебро забирает команда «Остались в запасе», а бронзу — Major League, Suck It.

Также призы от Championat.com и Hard Rock Cafe получили команды, занявшие 4-е, 9-е, 17-е и 30-е места.

Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на следующих играх!

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022