Эмоционально и азартно прошла третья игра квиза «Чемпионат Brainboy»

28 марта состоялась третья в этом году футбольная игра квиза «Чемпионат Brainboy». В очередной раз показав высочайший уровень, золото завоевал коллектив «Штаб»! Серебро забирает команда «Остались в запасе», а бронзу — Major League, Suck It.

Также призы от Championat.com и Hard Rock Cafe получили команды, занявшие 4-е, 9-е, 17-е и 30-е места.

Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на следующих играх!