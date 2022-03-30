Газизов — Зареме: сколько было потрачено денег и на каком вы месте?

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил Зареме Салиховой, супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна. Ранее она назвала его «фантастическим балаболом» и «баснописцем» в интервью для «Спорт-экспресса».
«Ни за Урунова, ни за Кокорина не было отдано агентских выплат — они были только за Мозеса. Больше ничего я не касался. Остальное смотрите в таблице.
Сколько было потрачено денег и на каком вы месте? Болтать можно хоть что. Всё остальное — только слова», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, 19 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нижний Новгород» состоялся очередной матч 22-го тура РПЛ. «Нижний Новгород» принимал московский «Спартак», команды не смогли выявить победителя — 1:1. «Спартак» набрал 27 очков и находится на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 30 марта 2022
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