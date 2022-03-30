Д. Уткин — о штрафных: считаю, что нужно разбирать бьющего, а не вратаря, играть от себя

Полузащитник «Ахмата» Даниил Уткин рассказал о подготовке к пробитию штрафных ударов.



«Считаю, что нужно разбирать бьющего, а не вратаря. Если делали бы нарезку, возможно, только засорили бы мне голову. Так я думал бы, в какой угол пробить, а нужно играть от себя. Если вратарь что-то делает постоянно, тренеры всё равно об этом скажут.



Нет, конечно, я помню, как Халк клал сумасшедшие во вратарский угол, сейчас вижу, как классно бьёт Сперцян, впечатлил гол Языджи. Но я больше подчёркиваю действия без мяча: как, куда и когда бегут центральные полузащитники. С мячом игрок проводит полторы-две минуты за матч. Гораздо интереснее то, что происходит в остальное время, чем один-два штрафных за матч», — цитирует Уткина Sports.ru.

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