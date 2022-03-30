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Неймар хочет остаться в «ПСЖ». Бразилец сомневается, что будет получать столько же

Неймар хочет остаться в «ПСЖ». Бразилец сомневается, что будет получать столько же
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Нападающий французского «ПСЖ» Неймар доволен карьерой в команде и собирается остаться в ней на следующий сезон. Об этом сообщает Goal.

По сведениям источника, бразильский нападающий продолжает оставаться самым высокооплачиваемым игроком команды. Представители бразильца считают, что ему будет сложно получить такую ​​же зарплату в другом месте. Сам Неймар счастлив, что его контракт с «ПСЖ» истекает лишь в 2025 году.

Неймар стал футболистом французского клуба в 2017 году, перейдя из «Барселоны» за € 222 млн. Эта сумма продолжает оставаться рекордной: никто в мировом футболе не платил за игрока больше.

В нынешнем сезоне 30-летний Неймар в 21 матче во всех турнирах забил пять голов и отдал пять результативных передач.

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