Каррагер — о Магуайре: ему сложно, потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о футболисте «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайре.



«Придерживаюсь мнения, что Магуайр до этого сезона очень хорошо выступал за «Манчестер Юнайтед». После того как его купили за большие деньги, люди ожидали, что Гарри станет для клуба тем, кем для «Ливерпуля» со временем стал Вирджил ван Дейк. Но это не пошло ему на пользу. «Манчестер Юнайтед» сильно переплатил, подписывая защитника международного, но не мирового уровня. А теперь недовольство перерастает в гнев всякий раз, когда клуб проигрывает.



Магуайру сложно переломить ситуацию в «Манчестер Юнайтед», потому что он не пользуется авторитетом в раздевалке. С прошлого лета Гарри постоянно беспокоится на тему того, кто должен быть капитаном — он или Роналду. И он не смог подтвердить свой статус лидера. Это сказалось на его дальнейших играх», — цитирует Каррагера The Telegraph.

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